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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
TBMM - Çavuşoğlu: 'Biz önce her zaman masadan ve diyalogdan yana olduk'

TBMM - Çavuşoğlu: 'Biz önce her zaman masadan ve diyalogdan yana olduk'

TBMM - Çavuşoğlu: "Biz önce her zaman masadan ve diyalogdan yana olduk" - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmelere katılarak konuşma yaptı. (3)Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz önce her zaman masadan ve diyalogdan yana olduk. Bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğiz. Çıkarlarımız neredeyse oraya gittik. Ülkemizin, milletimizin çıkarlarını korumak için çalıştık ancak sahada da her zaman barışı ve adaleti sağladık."

Asad Diyalog 

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