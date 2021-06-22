TBMM - Cahit Özkan: 'Çeteler, mafyalar, Türkiye’nin birlik, beraberlik, barışını tehdit eden bütün yapılara karşı etkin mücadelemizi sürdürüyoruz'
TBMM - Cahit Özkan: "Çeteler, mafyalar, Türkiye’nin birlik, beraberlik, barışını tehdit eden bütün yapılara karşı etkin mücadelemizi sürdürüyoruz" - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın açıklaması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (4)
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