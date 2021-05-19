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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TBMM Başkanı Şentop'tan 19 Mayıs mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan 19 Mayıs mesajı

Başkan Şentop'un açıklamaları

( ANKARA ) ANKARA

Emperyalizm Sömürgeciler Tarihi Gün Millet İradesi Bağımsızlık 


- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Başkan Prof. Dr. Şentop 19 Mayıs dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. yıldönümü hasebiyle bütün gençlerimizin ve bu vatan için gönlü daima genç kalan vatandaşlarımızın bayramını en kalbi duygularımla kutlarım. Vatanın bağımsızlığı, milletin istikbali için bu aziz milletin ferasetine ve desteğine güvenerek İstanbul’dan yola çıkan Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları, 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a ayak basmışlar “Ya İstiklâl, Ya Ölüm” şiarıyla Milli Mücadele’nin ateşini yakmışlardır. Feragat ve fedakârlık abidesi dedelerimizin, ninelerimizin kararlı bir şekilde katıldıkları mücadeleyle ve nihayet Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılmasıyla kahraman milletimiz tarafından mazlum milletlere emperyalizmin yenilebileceği gösterilmiş, kibirli sömürgecilere tarihi bir ders verilmiştir" ifadelerini kullandı. "TBMM, hem millet iradesinin tecelligâhı hem de Milli Mücadele’nin yürütüldüğü karargâh olmuş" diyen Başkan Prof. Dr. Şentop, şunları kaydetti: "Milli Mücadele kazanılarak tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti teşekkül etmiştir. Tarihi boyunca masum ve mazlum milletlerin hamisi olan Türk milletinin büyük bir inançla verdiği mücadelenin en ağır sorumluluğunu da gençlerimiz yüklenmişlerdir. Ecdadından tevarüs ettiği hür ve bağımsız yaşama iradesini istikbal yolculuğunun azığı edinen gençlerimize dün olduğu gibi bugün de inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin tam bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı kabul edilen bu tarihi günün 102’inci yıldönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin kahramanlarını, vatan uğruna şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum." (Mİ-
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