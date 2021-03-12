-Başkan Şentop'un fidan dikimi

-Başkan Şentop'a Kur'an-ı Kerim hediye edilmesi

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( ANKARA ) TBMM Başkanı Şentop: "Âkif, değil yüz yıl, bin yıl geçse bile unutulamayacak" ANKARA



– Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Bu yüzden Âkif, değil yüz yıl, bin yıl geçse bile unutulamayacak bir ihtişamla maşeri vicdandaki tahtına kurulmuş, aziz milletimizin gönlündeki en mutena yere oturmuştur" şeklinde konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, milli şair Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi’nde gerçekleşen programa katıldı.

Programda konuşan Başkan Şentop, “Bugün İstiklal Marşı'mız ve onun şairi Mehmet Âkif Ersoy, yurdumuzun dört bir yanında, saygıyla, özlemle ve minnetle anılıyor. Onun aziz hatırası yüreklerde ve hafızalarda yeniden tazeleniyor. Bu millet var oldukça da kıymetli şairini, sinesinde anmaya ve yaşatmaya devam edecektir. Âkif'i anmak, anlamak ve anlatmak için her fırsatta tüm samimiyet ve gayretiyle çalışacaktır” dedi.

Meclis Başkanı Şentop, Mehmet Akif Ersoy’un millet ve memleket sevdasının somut hali olduğunu belirterek, “Mazlumun dostu zalimin hasmı, istiklal ve istikbal davamızın güçlü ve gür sesidir. Milletin manevi cephesinin önderi olan Mehmet Âkif, hayatı boyunca devletine ve milletine tam sadakatle yaşamış, Milli Mücadele’ye kayıtsız şartsız destek vermiş, devletinden emekli maaşı dahi almamış, hiçbir karşılık beklemeksizin devleti ve milleti için çalışmıştır. Hepimizin malumu olduğu üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi, İstiklal Marşı yarışması için ödül takdir edince yarışmaya katılmayı bile zül addetmiştir. Gönderilen 724 şiir, milli marş olmaya layık görülmeyince Âkif’in ödül hassasiyetini öğrenen Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey, Âkif’e gönderdiği mektupla onun bu hassasiyetini izaleyi taahhüt etmiş ve onu milli marş yazmaya ikna etmiştir. İki gün kapandığı işte bu evde, vecd halinde kahraman ordumuza ithaf ettiği İstiklal Marşımızı kaleme almıştır” ifadelerini kullandı.Mehmet Akif’in 12 Mart günü bir paltosu olmadığı için arkadaşının paltosunu ödünç alarak Meclis’teki toplantıya katılabildiğinin altını çizen Meclis Başkanı Şentop “Burdur mebusu Mehmet Âkif, ait olduğu yer olan Meclis’te hemen hemen hiç bulunamamış, Milli Mücadele boyunca Anadolu’da şehirden şehre, kürsünde kürsüye koşarak bir mana kumandanı olarak milleti, düşmana karşı teşkilatlandırmıştır” diye konuştu.

"Âkif, değil yüz yıl, bin yıl geçse bile unutulamayacak"Mehmet Akif Ersoy’un kazandığı para ödülünü şehit ve gazi eşlerine bağışladığını hatırlatan Başkan Şentop şunları kaydetti:“Bu yüzden Âkif, değil yüz yıl, bin yıl geçse bile unutulamayacak bir ihtişamla maşeri vicdandaki tahtına kurulmuş, aziz milletimizin gönlündeki en mutena yere oturmuştur.Milli Mücadele döneminde ailesini ve evlatlarını vatan uğruna senelerce geri plana koyan ‘önce vatan’ diyen milli şair Mehmet Âkif için ne söylesek, bu kısa zaman diliminde onu anlatmaya yeterli olmayacaktır. Hepinizin bildiği Çanakkale Savaşı için yazdığı şiirinde, kahraman askerlerimizin gösterdiği beşer üstü azme yaklaşık yirmi mısra boyunca teveccüh ve tastifden sonra sıfatlandırmalardan sonra kendini aciz hissederek: ‘Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana’ der.”Konuşmasının ardından Başkan Şentop, Tacettin Dergahı içinde bulunan toprağa fidan dikti. Buradan ayrılırken Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a Kur’an-ı Kerim ve Safahat hediye edildi. Ayrıca gerçekleşen etkinliğe Ankara Valisi Vasip Şahin ve Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon Ersoy da katıldı.





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