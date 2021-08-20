TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş’ta

-Valilikten çıkış detayları

-Engelli, yaşlı ve çocuk ile sohbet

-Esnaf ziyaretleri

-Araca binme



( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ



- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş’ta esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bir dizi gezi ve incelemede bulunmak için Kahramanmaraş’a geldi. Vali Ömer Faruk Coşkun’u makamında ziyaret eden meclis başkanı Şentop, burada şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Coşkun’dan kentteki çalışmalarla ilgili brifing aldı. Basına kapalı yapılan toplantı sonrası TMBB Başkanı Şentop, valilik çıkışı Trabzon Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Çocuklar ve yaşlılarla konuşan Başkan Şentop, Yahya Aladağ isimli bir engellinin iş talebine yardımcı olacağını söyledi.



Daha sonra Kahramanamraş Büyükşehir Belediyesi’ne geçen Şentop, burada da Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’den devam eden projeler ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Şentop, son olarak bir düğün merasimine katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ziyaretlerine Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri eşlik etti.

