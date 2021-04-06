TBMM Başkanı Şentop BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır’ı kabul etti

-bozkır konuşma



( ANKARA )- TBMM Başkanı Mustafa Şentop:- “Bütün dünyanın karşı karşıya kaldığı böyle olağanüstü bir konjonktürde Genel Kurul’un çalışmalarını kesintisiz ve etkin şekilde devam ettirdiniz. Başkanlığınız dönemindeki bu yaklaşım, uluslararası iş birliğine somut katkı sağlamakta ve dünyaya örnek teşkil etmektedir” ANKARA



- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır’ı kabul etti.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır’ı makamında kabul etti. TBMM Başkanı Şentop, kabulde yaptığı konuşmada, Covid salgınında etkin liderliğin önemine dikkat çekerek, “Bütün dünyanın karşı karşıya kaldığı böyle olağanüstü bir konjonktürde Genel Kurul’un çalışmalarını kesintisiz ve etkin şekilde devam ettirdiniz. Başkanlığınız dönemindeki bu yaklaşım, uluslararası iş birliğine somut katkı sağlamakta ve dünyaya örnek teşkil etmektedir. Biz de Meclisimizin çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürebilmesi için gerekli tedbirleri aldık, almaya da devam ediyoruz. Salgınla mücadelede uluslararası dayanışmanın artırılmasına katkı sağlayan toplantı ve girişimlere yönelik sergilediğiniz kararlı tutumun bir örneği de BM Genel Kurulu’nda geçtiğimiz Aralık ayında yapılan Covid-19 Özel Oturumu’dur. Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı bu oturum, uluslararası iş birliği çağrısının vurgulanması bakımından belirleyici bir girişim olmuştur. Başkanlığınızın salgın dönemine denk gelmesinin bir dezavantaj gibi göründüğünü düşünüyorum. Salgın dönemi olmasaydı, sizin döneminizin BM Genel Kurulu’nun en aktif, en faal ve en etkili dönemi olacağına inanıyorum ama buna rağmen Genel Kurul’un yaptığı çalışmaların çok önemli bir seviyeye taşıdığını da takip ediyorum” dedi.

Türkiye’nin en çok göçmeni misafir eden ülke olduğunu belirten Şentop, “Oransal olarak değil, sayı olarak en çok göçmeni Türkiye misafir ediyor. Şüphesiz bu kolay bir iş değil hele ki salgın döneminde. Türkiye’de vatandaşlarımıza sağlamış olduğumuz aynı imkanları onlara da sağlıyoruz. Başka ülkenin altından kalkabileceği bir iş değil bu. Ekonomik imkanları olsa da kalkabileceği bir iş değil. İnsani esasları ele almasının ve organizasyon kabiliyetlerinin büyüklüğünü gösteriyor. Ama dünyanın bunu büyük bir ilgi ve teveccühle izlediğini düşünmüyorum. Bu bakımdan ziyaretiniz çok önemli uluslararası gündemde göstermek, tanıtmak bakımından. Azerbaycan ve Katar ziyaretleriniz olması hasabiyle de ayrı bir önem taşıyor” ifadelerini kullandı.Volkan Bozkır ise Covid-19 şartlarında Genel Kurulu açmanın ve açık tutmanın önemine işaret ederek, “68 BM Resmi Platformu içerisinde fiziki olarak toplanan tek platform Genel Kurul oldu. Güvenlik Konseyi dahi şu anda telekonferans üzerinden toplanıyor. Tabii geride bırakacağı ayrı bir hatırası olacaktır. Genel Kurulu fiziki toplantıya çağırırken ve devam ettirirken, sürekli olarak bu göreve geldiğim TBMM’yi örnek gösterdim. ‘Eğer TBMM fiziki olarak toplanabiliyorsa, sabahlara kadar kanun tasarılarını görüşebiliyorsa, en canlı görüşmeleri yapabiliyorsa bizim New York’ta evde oturup toplantı yapma lüksümüz yok.’ Bu tabiri devamlı kullandım. Bütün dünya bakımından da fiziki olarak toplanan, toplanmayan parlamentolar ve platformlar kayıta geçiyor. Onun için zat-i alinizin şahsında TBMM her zaman olması gereken tabloyu gösterdiği için ve Dünyaya örnek bir çalışma tablosu olduğu için ayrıca tebriklerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.





loading...