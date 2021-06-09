Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TBMM Başkanı Şentop, Adalet Bakanı Gül ve yeni seçilen HSK üyelerini kabul etti

TBMM Başkanı Şentop, Adalet Bakanı Gül ve yeni seçilen HSK üyelerini kabul etti

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un salona gelişi - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması - Kabulden detaylar TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile yeni seçilen Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerini kabul etti. TBMM Başkanı Şentop, makamında gerçekleşen kabulde, seçilmeleri dolayısıyla HSK üyelerine, "HSK Üyeliğine seçilen arkadaşlarımızı tekrar tebrik ediyor, ülkemiz, milletimiz ve yargı camiamız için hayırlı olmasını diliyorum." temennisinde bulundu.Şentop, "16 Nisan 2017 anayasa değişikliğiyle oluşturulan yapı, nitelikli bir çoğunlukla Mecliste özellikle yedi üyenin seçimiyle işliyor. Burada da tartışmasız bir şekilde Mecliste de hallolmuş oldu. 4 yıl görev yapacak olan bir kurulun her türlü tartışmadan uzak olması iyi olur, en doğru tercihti hayırlı olsun. Allah muvaffak etsin." ifadelerini kullandı.

Anayasa Nitelik Anayasa Değişikliği Doğru Tercih 

İlgili Foto Galeriler
Halk Oylamasında Sandıktan evet ÇıktıHalk Oylamasında Sandıktan evet Çıktı
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Başbakan Binali Yıldırım Yozgat'taBaşbakan Binali Yıldırım Yozgat'ta
İşte Referandumda Hayır Diyecek Ünlülerİşte Referandumda Hayır Diyecek Ünlüler
Anayasa Değişikliği 376 Oyla Meclisten GeçtiAnayasa Değişikliği 376 Oyla Meclisten Geçti
Anayasa Komisyonunda KavgaAnayasa Komisyonunda Kavga
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement