TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKSOY heyetini kabul etti
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un TÜRKSOY heyetini karşılaması - Şentop'un TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ile yumurta tokuşturması - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yöresel kıyafet giymesi - Toplu fotoğraf çektirilmesi - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması - TÜRKSOY heyetinden görüntüe - TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un konuşması - Toplu fotoğraf çektirilmesi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve beraberindeki heyeti kabul etti.
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