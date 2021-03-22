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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKSOY heyetini ağırladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKSOY heyetini ağırladı

Şentop kabul

Kutlay Yumurta Etnik Köken 2008 Yılı Bağımsızlık 

-yumurta tokuşturmalar
-Genel detay

( ANKARA )- “Nevruz kutlamaları; Türk Dünyasının kültür insanlarını bir araya getiren; gelenek, görenek, inanç ve sanatsal değerlerinin sergilenmesini sağlayan bir şölendir” ANKARA

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, “TÜRKSOY’un tertiplediği Nevruz kutlamaları; Türk Dünyasının kültür insanlarını bir araya getiren; gelenek, görenek, inanç ve sanatsal değerlerinin sergilenmesini sağlayan bir şölendir” dedi.
Şentop, makamında TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen keseinov ve beraberindeki heyeti kabul etti. Şentop yaptığı konuşmada, Türk Dünyası’nın ve sizin, Nevruz bayramını tebrik ederek, insanlığın somut olmayan mirası Nevruz’un halkları birbirine bağlayan, kendilerine miras kalan müşterek değerleri gelecek nesillere taşıyan bolluk ve bereketin bayramı olduğunu ifade etti.
Şentop, “TÜRKSOY’un tertiplediği Nevruz kutlamaları; Türk Dünyasının kültür insanlarını bir araya getiren; gelenek, görenek, inanç ve sanatsal değerlerinin sergilenmesini sağlayan bir şölendir. Sizler, bu faaliyetlerle Türk kültürünün ve sanatının tanıtılmasına, muhafazasına ve dünyanın diğer coğrafyalarında daha iyi anlaşılmasına mühim katkılar sağlıyorsunuz. Bu minvalde, 2008 yılından bugüne bulunduğunuz Genel Sekreterlik görevinde yürüttüğünüz başarılı çalışmalar için özellikle teşekkür ediyorum” dedi.
Şentop, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 30. yıldönümü vesilesiyle geliştirdikleri ‘Tuna’dan Orhun’a İpek Yolu Rallisi’ projesi hakkında, “Bu projeyi güzergâh, parkur ve zorluk bakımlarından dünyanın ikinci en prestijli rallisi olarak kabul edilen ‘Europa Orient/Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi’ni senelerdir başarıyla düzenleyen ‘Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği’ ile birlikte yürüteceğinizi öğrendim. Türk dünyasının tarihî ve kültürel tanıtımına katkı sağlayacak bu rallinin, Tuna’dan başlayarak, Balkanlar’dan geçerek Türkiye üzerinden ata yurdumuza uzanması ve Orhun Abidelerinde sonlanması anlamlıdır. Ralliye katılan takımların Malazgirt Savaşı’nın 751. yıl dönümünde Türkiye parkurunda 26 Ağustos 2022 tarihinde Malazgirt’te buluşmalarının planlanması fikri de yine çok yerinde bir karardır. Projede sizlere şimdiden başarılar diliyorum. Orta Asya’dan Balkanlara uzanan bir coğrafyada, farklı inançlar, farklı diller ve farklı etnik kökenlerden gelen toplumların renklerini yansıtan, barış ve kardeşliğin temsilcisi Nevruz’u tebrik ediyor, bu güzel günü bayram olarak kutlayan tüm toplumlara sıhhat, huzur, bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Şentop ve Keseinov yumurta tokuşturdular. (AUÖ
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