TBMM Başkanı Mustafa Şentop AKPM Ukrayna Delegasyonu Başkanı Maria Mezentseva ile görüştü

-Mesentseva konuşma

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( ANKARA )- Şentop:“Kırım Tatarlarının yerli halk statüsünün kabulüyle Kırım Tatar Meclisinin statüsü konusundaki mevzuat çalışmalarına da önem atfettiğimizi vurgulamak isterim. Bu çalışmaların parlamentoya sunulduğunda gereken desteği bularak kanunlaşması Kırım Tatarları’nın temel beklentisidir” ANKARA



- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, “Kırım Tatarlarının yerli halk statüsünün kabulüyle Kırım Tatar Meclisinin statüsü konusundaki mevzuat çalışmalarına da önem atfettiğimizi vurgulamak isterim. Bu çalışmaların parlamentoya sunulduğunda gereken desteği bularak kanunlaşması Kırım Tatarları’nın temel beklentisidir” dedi.

Şentop, AKPM Ukrayna Delegasyonu Başkanı Maria Mezentseva ve beraberindeki heyeti kabul etti. Şentop, Türkiye ile Ukrayna arasındaki mevcut müstesna iş birliği ruhunun, bölgede barış, istikrar ve refahın tesisi bakımından da sağlam bir temel teşkil ettiğini söyleyerek, “İki yakın dost olan Sayın Cumhurbaşkanlarımız, ilişkilerimize her alanda ivme kazandırılması hususunda müşterek iradeye sahiptir. Bu iradenin bir tezahürü olarak Kovid-19 salgınına rağmen ülkelerimiz arasındaki temaslar hız kesmemiştir. Stratejik ortaklığımızın önemli bir boyutunu parlamentolarımız arasındaki ilişkiler oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı. İlişkilerin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) başta olmak üzere üyesi bulunulan parlamenter asamblelerde tesis edilen yakın ilişkilere dikkat çeken Şentop, “Ülkelerimiz arasında “kazan-kazan” prensibi temelinde devam ettirdiğimiz ilişkilerimizin savunma sanayiinden eğitime, turizmden sağlık sektörüne geniş bir yelpazesi bulunmaktadır. Kovid-19 salgınının getirdiği zorluklara rağmen, ikili ticaret hacmimiz 5 milyar Dolara yakın gerçekleşmiştir. Bu rakamı ilerleyen dönemlerde, 10 milyar Dolara yükseltme hedefimiz bulunmaktadır. Bu hedefe ulaşmak için Serbest Ticaret Anlaşması’nı bir an önce imzalamalıyız” şeklinde konuştu.

Şentop, Kırım’ın toprak bütünlüğüne desteği devam ettirdiklerini belirterek, “Bu Türkiye’nin ilkesel bir duruştur. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde görev yapan Türk delegasyonu üyesi milletvekillerimizin bu konuda verdikleri imzaları ve ilkesel duruşumuzu tevsik eden girişimlerini sizler de takip ediyorsunuz. Kırım Tatarlarının yerli halk statüsünün kabulüyle Kırım Tatar Meclisinin statüsü konusundaki mevzuat çalışmalarına da önem atfettiğimizi vurgulamak isterim. Bu çalışmaların parlamentoya sunulduğunda gereken desteği bularak kanunlaşması Kırım Tatarları’nın temel beklentisidir. Sizlerin de gayretiyle atılacak bu adımlar, Kırım Platformu gibi girişimlerinize uluslararası desteği de şüphesiz artıracaktır” dedi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Ukrayna Delegasyonu Başkanı Mezentseva, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve Ukrayna Türkiye dostluk grubu kapsamında ki ilişkilerin şimdiden çok verimli sonuçlar vermeye başladığını söyleyerek, “Özellikle AKPM çerçevesinde Kırım Platformu geliştirmesiyle ilgili imzalanan belgeyi ilk imzalayan vekiller arasında Türk vekiller vardır. Türk delegasyonu destekleriyle Kırım Tatarlarının halklarının haklarının ihlalleriyle ilgili belgeyi geri değerlendirmeye ekleyebildik. Kırım Tatar halkının yerli halk olarak tanınması yasa tasarısı sunuldu. Karadeniz kelimesi geçti konuşmanızda burada güvenlik ve savunma alanında iş birliğini geliştirmek istiyoruz. Kültürel faaliyetleri de unutmuyoruz Ukrayna’da Yunus Emre Enstitüsü eğitim merkezi olarak ve başkonsoloslukta da eğitim kültürel bağlarının güçlendirerek yatırımlarımızı güçlendirmek istiyoruz” diye konuştu.

(AUÖ

