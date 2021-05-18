TBMM - Bahçeli: 'Zillet ittifakı, bulaşıcı hastalıktan nemalanma sırasına girecek kadar basiretini kaybetmiştir'
TBMM - Bahçeli: "Zillet ittifakı, bulaşıcı hastalıktan nemalanma sırasına girecek kadar basiretini kaybetmiştir" - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona girişi - Toplantı salonu ve toplantıya katılan milletvekilleri - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkışı - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet ittifakı, yeni ortak gördüğü bulaşıcı hastalıktan nemalanma sırasına girecek kadar basiretini kaybetmiştir"
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