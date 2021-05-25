TBMM - Bahçeli: 'Türkiye'nin gündemi video kayıtları ile rehin alınamaz'
TBMM - Bahçeli: "Türkiye'nin gündemi video kayıtları ile rehin alınamaz" - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (3)Bahçeli:"Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek. Buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek."
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