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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
TBMM - Bahçeli: 'Türkiye'nin gündemi video kayıtları ile rehin alınamaz'

TBMM - Bahçeli: 'Türkiye'nin gündemi video kayıtları ile rehin alınamaz'

TBMM - Bahçeli: "Türkiye'nin gündemi video kayıtları ile rehin alınamaz" - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
(3)Bahçeli:"Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek. Buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek."

Rehin Efes 

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