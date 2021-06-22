TBMM - Bahçeli: 'Milli dayanışma ruhu düne nazaran daha sağlamdır'
TBMM - Bahçeli: "Milli dayanışma ruhu düne nazaran daha sağlamdır" - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona girişi - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkışı - Toplantı salonundaki milletvekilleri - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
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