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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
TBMM - Bahçeli: ​​​​​'Devran isimli kitap terör propagandasıdır, aksini iddia eden kim olursa olsun bölücüdür'

TBMM - Bahçeli: ​​​​​'Devran isimli kitap terör propagandasıdır, aksini iddia eden kim olursa olsun bölücüdür'

TBMM - Bahçeli: ​​​​​"Devran isimli kitap terör propagandasıdır, aksini iddia eden kim olursa olsun bölücüdür" - MHP Grup toplantısı - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüden inmesi ve salondan ayrılması TBMM (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısına katıldı.
(7 SON)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan siyaset eskisi bir şahsın, televizyona çıkıp Sorosçu Osman Kavala ile terörist Demirtaş’a güzellemeler yapması kelimenin tam anlamıyla çarpıklık, hatta ahmaklıktır. Bu şahsın iki suçlunun serbest bırakılmasını istemesi suçluyu övmektir, suça iştiraktir, ihanete yataklıktır."MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Demirtaş teröristtir, Devran isimli kitap terör propagandasıdır. Bizim nazarımızda aksini iddia eden kim olursa olsun bölücüdür, terörsevicidir, fitnenin elebaşıdır."

Televizyon Toplantı Propaganda Grup Toplantısı Irak 

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