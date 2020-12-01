TBMM - Bahçeli: "CHP anlayışına diyorum ki; askere düşmanlık, düşmana askerliktir" - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması - Salondaki milletvekillerinin alkışlaması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (4)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti; pastane liberallerinin, meyhane devrimcilerinin, arada poşu takan, derede mekap giyen, tepeye varınca mermiyi yiyen kanlı bölücülerin, köşeleri kaybolmuş tatlı su kurnazlarının, pos bıyıklarıyla, doymayan kursaklarıyla boğazın iki yanına tutunmuş küreselcilerin eline, emeline, heveslerine, hedeflerine terk edilemez. Artık öyle bir noktaya gelinmiştir ki ismini saydıklarımın çatı ve çıkar örgütü haline gelen CHP, bir milli güvenlik meselesine dönüşmüştür."
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