TBMM - Akşener: '(Uğur Şahin ve Özlem Türeci) TBMM'nin 'Nobel'e aday göstermesini talep edeceğiz'
TBMM - Akşener: "(Uğur Şahin ve Özlem Türeci) TBMM 'nin 'Nobel'e aday göstermesini talep edeceğiz" - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona girişi - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkışı - Akşener'in, İYİ Parti'ye katılan Özkan Ercan ile eşi Aynur Ercan'a rozet takması - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)
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