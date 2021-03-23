TBMM - Akşener: 'Türkiye bir yönetim kriziyle karşı karşıya'
TBMM - Akşener: "Türkiye bir yönetim kriziyle karşı karşıya" - Salonun iç/genel planı - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi ve kürsüye çıkışı - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu. (1)
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