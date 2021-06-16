TBMM - Akşener: 'Önce millet, önce memleket diyeceğiz'
TBMM - Akşener: "Önce millet, önce memleket diyeceğiz" - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salondan ayrılışı - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in soruları cevaplamadan ayrılması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (10)
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