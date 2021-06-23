TBMM - Akşener: 'Kömürle enerji üretimi artan tek ülke maalesef Türkiye'
TBMM - Akşener: "Kömürle enerji üretimi artan tek ülke maalesef Türkiye" - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması - Servisçilik yapan Ahmet Alper İntepe'nin konuşması - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (5)
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