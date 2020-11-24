TBMM - Akşener: 'Akdeniz'de yaşanan olay, bizim için milli güvenlik meselesidir '
TBMM - Akşener: "Akdeniz'de yaşanan olay, bizim için milli güvenlik meselesidir " - İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nın yapıldığı salon - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması - Akşener: - "Akdeniz'de yaşanan olay, bizim için milli güvenlik meselesidir" TBMM (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Akdeniz'de Türk gemisinde yapılan aramanın, milli güvenlik meselesi olduğunu belirterek, "Alman fırkateyninin, Yunanlı bir komutanın yönetiminde, Türk bandıralı gemimizde yaptığı hukuksuz arama, bir anlamda sınır ihlalidir" dedi. (1)
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