TBMM - Akbaşoğlu: 'Stajyer hakim ve avukatların Anayasa Mahkemesi'nde staj yapabilme imkanını getiriyoruz'
TBMM - Akbaşoğlu: "Stajyer hakim ve avukatların Anayasa Mahkemesi'nde staj yapabilme imkanını getiriyoruz" - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun konuşması TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan 4. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu. (3)
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