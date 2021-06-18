TBMM - Akbaşoğlu: '5. Yargı Paketimiz de söz konusu'
TBMM - Akbaşoğlu: "5. Yargı Paketimiz de söz konusu" - Basın mensubunun soru sorması - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun konuşması - Toplantının sona ermesi TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan 4. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu. (4)
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