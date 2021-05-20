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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
TBMM - Akar: '(Pençe Şimşek-Pençe Yıldırım operasyonları) Şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirildi'

TBMM - Akar: '(Pençe Şimşek-Pençe Yıldırım operasyonları) Şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirildi'

TBMM - Akar: "(Pençe Şimşek - Pençe Yıldırım operasyonları) Şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirildi" - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Mecliste basın mensuplarının sorularını yanıtlaması TBMM - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladıAkar: "(Pençe Şimşek - Pençe Yıldırım operasyonları) Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirildi""PKK teröristtir, YPG teröristtir, DEAŞ teröristtir. Bunların ülkemize, milletimize, sınırlarımıza verdikleri zararın önlenmesi için yapılması gereken ne ise orada bizim birliklerimiz, personelimiz, komandolarımız, hava kuvvetlerimiz yapılması gereken ne ise bugüne kadar yaptı, yapmaya devam ediyor""İsrail yönetiminin yaptığı gibi, israilli askerlerin siyasilerin yaptığı gibi uluslararası hukuku hiçe sayarak insan haklarını hiçe sayarak herhangi bir faaliyetimiz asla sözkonusu değil."

Uluslararası Hava Kuvvetleri İsrail Teröristler Basın Mensupları 

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