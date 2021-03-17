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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TBMM - AK Partili Ban: 'Akkuyu Nükleer Güç Santralinin ilk ünitesini devreye alacağız'

TBMM - AK Partili Ban: 'Akkuyu Nükleer Güç Santralinin ilk ünitesini devreye alacağız'

TBMM - AK Partili Ban: "Akkuyu Nükleer Güç Santralinin ilk ünitesini devreye alacağız" - TBMM 'de basın toplantısı - AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban'ın açıklamalarıAK Partili Ban: "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin ilk ünitesini devreye alacağız" TBMM (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, nükleer enerjiyi önemli bir kaynak haline getirme gayretlerinin sürdüğünü belirterek, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin ilk ünitesinin devreye alınacağını bildirdi.Ban, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "enerjiye yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır" anlayışıyla Türkiye'nin enerji üretiminde son 20 yılda çok ciddi mesafe aldığını anlattı.Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerjiye ve enerji verimliliğine önem verecek projeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Ban, Türkiye'nin enerji ithalatını azaltmak, artan elektrik enerji talebini karşılayabilmek amacıyla enerji arzında güvenli bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu anlamda nükleer enerjiyi önemli bir kaynak haline getirme gayretlerinin devam ettiğini dile getiren Ban, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin ilk ünitesini devreye alacağız ve 2026'ya geldiğimizde Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin tamamını devreye almış olacağız." dedi.

Basın Toplantısı Toplantı Nükleer Enerji Erimli Enerji Verimliliği 

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