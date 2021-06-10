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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Turan gündemi değerlendirdi (2)

TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Turan gündemi değerlendirdi (2)

- AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi. (2)"Seçimi kazandığı gün parlamenter sisteme dönecekmiş gibi yapan arkadaşların bir an önce bu ifadeleri revize etmesini, milletin önüne seçimi kazansalar bile hangi paketi koyacaklarını hangi anayasal değişiklikle beraber milletin önüne çıkacaklarını şimdiden söylemeleri gerekir""Hazırlayın metninizi görelim, söyleyin ortaklarınızı bilelim, açıklayın çalışma ekibinizi biz de metninizi okuyalım"

Salar Oyaca Basın Toplantısı Toplantı Anayasa 

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