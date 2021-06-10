Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Turan, gündemi değerlendirdi (1)

TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Turan, gündemi değerlendirdi (1)

- AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın Meclis'te basın toplantısı düzenlemesi - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi. (1)"(Müsilaj Komisyonu) Bugün Meclisimiz çok kıymetli bir görüşmeyi yapıyor. Marmara'daki malum sorunla ilgili tüm partilerimizin ortak vermiş olduğu önergenin görüşmelerini yapıyoruz. Akşam saatlerinde görüşmelerimizi bitirip, oylayıp komisyonumuzun kurulmasını sağlamış olacağız""Milletin evlatlarına, anne - babalarına, makul olan olmayan ayrımını, selam verin vermeyin ayrımını çok yanlış buluyoruz""Yüzde 50+1 çok kıymetli bir formül. Yüzde 50+1'i alan vesayete meydan okur, darbeciye meydan okur. Yüzde 50+1'i alan milletiyle beraber yol yürümekten başka bir alternatif bulamaz"

Misyon Basın Toplantısı Toplantı 

İlgili Foto Galeriler
Liderlerden Koronavirüs Önlemi!Liderlerden Koronavirüs Önlemi!
Şevket Kazan Son Yolculuğuna UğurlandıŞevket Kazan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında KonuştuDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçtiCumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk KarelerCumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement