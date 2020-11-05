Tarım ve Orman Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmeleri - Detaylar - TBMM
- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - Toplantıya katılanlar - Elini dezenfekte eden milletvekili - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gelişi - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salondakileri selamlaması - AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın konuşması - Salondaki milletvekillerinden görüntüler2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Tarım ve Orman Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı TBMM - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarının 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yaptı.
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