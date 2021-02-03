Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç: “ Devlet sahayı izler, takip eder. Rafa kaça geliyor, kaça satılıyor daha fazla izlenecek. Aşama aşama kaça satıldı bu izlenecek”



- Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Bakanı Yunus Kılıç, “Devlet sahayı izler, takip eder. Rafa kaça geliyor, kaça satılıyor daha fazla izlenecek. Aşama aşama kaça satıldı bu izlenecek” dedi.

Kılıç, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Kılıç, gıda fiyatlarındaki artışa ilişkin olarak, “Gıda sektörünü gıda üretimine dönüştüren tüm ülkelerdeki raflara ulaştıran büyük şirketler üstü yapılar var. Güçlerini analiz edilemezse dengeleri anlamak mümkün değil. Bu firmaların gücüne bakarsak dünyadaki on ülkenin gücünden fazla. Bunların derdi para kazanmak değil, arkasında başkaları var. Gıda fiyatını haklı gösterecek gelişme oldu mu peki? Ülkeler gıda üretimini yönetti. Üretimde azalma olmadı pandemide. Hububat yüzde 8, şeker pancarı yüzde 20, sebzede yüzde 5 artış oldu. Fahiş fiyatı haklı gösterecek sebep yok. Bazı ürünler temel gıda ürünlerinde yüzde 50/60 olan artış var. Hamlelerle düşüyor, tekrar yükseliyor. Peki uluslararası gıdacılar bu pandemiyi fırsata dönüştürdü” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin gıda konusunda ihracatçı ülke olduğunu belirten Kılıç, “Büyük şirketler gıdaya ulaşamayacaksınız’ dediler. Biz gıdada ihracatçı bir ülkeyiz, ithalattan fazlası var. Yağlı tohumda ithalat da var. Bu durumda manipülasyon fırsatı çıkıyor. Pandemi uzarsa mal bulamayız diye devletler üzerinde sonuç şu oldu, devletler ne bulursak alalım stok edelim dedi.

Vatandaş ise gıda tekelinin istediği aç kalma korkusu yaşadı. Hükümet ilave baskı oluştu. Bu suni bir talep oluşturdu. Bizim buğday aldığımız Rusya, Kazakistan gibi ülkeler tahıla gümrük vergisi koydu. Bu bir anda yüzde elli artma anlamına gelir” şeklinde konuştu.

Kılıç, gıdada erken uyarı sistemine işaret ederek, “Devlet sahayı izler, takip eder. Rafa kaça geliyor, kaça satılıyor daha fazla izlenecek. Aşama aşama kaça satıldı bu izlenecek, izahat doğruysa sorun yok değilse karşılığı olacak. Ticaret yapmak serbest ama kuralı var. Devlet üreticiyi de tüketiciyi de korur. Bu artıştan kısmi olarak üretici yararlansa, canım yanmaz ama hırs o kadar büyük ki üretici ve tüketici mutsuz. Bunun sürmesine müsaade edilmemesi gerekir” dedi.

Gramaj konusunda Kılıç, “Denetlenecek bir şey. Kötü niyettir. Bir hafta önce bir kilogramdan satıyor. Her seferinde çalmış mı bakamaz insan, elle hissedersen bakarsın, ama ayrı bir hırsızlık olur. Haksız kazanç ve hırsızlık bu. Bilgilendirme gerekir. Bunlar bakanlık denetimi içindedir. Bu kaygılar çıktı, şikayet var, bunların sıkı bir denetim olmalı ve zaten yapılıyor. Sayı kaçsa doğru mu gram doğru mu? Devlet yapmıyor mu, soruluyor. Devlet yapar, ama fark edilmez. İştah kabarınca devlet daha görünür olur. Bir ülkede tarımsal fiyat oluşumu sadece yaptırımla düzelir mi düzelmez. Gıda fiyatı artışı gerektirecek dünyada sebep yok” diye konuştu.

(AUÖ-BC -



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