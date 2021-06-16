TAHRAN - İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru
- Cumhurbaşkanı adayı Abdünnasır Hımmeti'nin taraftarları, başkent caddelerinde halka broşür dağıtması - Cumhurbaşkanı adayı Abdünnasır Hımmeti'nin taraftarları çiçek dağıtmasıTAHRAN - İran'da 18 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine iki gün kala, başkent Tahran 'da Seçim yarışına katılan Cumhurbaşkanı adayı Abdünnasır Hımmeti taraftarları, başkent caddelerinde halka broşür ve çiçek dağıtarak adayını destekledi.
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