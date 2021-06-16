TAHRAN - İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru
- Tahran 'daki Filistin meydanından detay görüntüler - Cumhurbaşkanı adayı İbrahim Reisi destekçilerinin düzenlediği mitingden detaylarTAHRAN - İran'da 18 Haziran’da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında, başkent Tahran 'daki Filistin meydanında Cumhurbaşkanı adayı İbrahim Reisi destekçileri miting düzenledi.
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