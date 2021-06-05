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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Suriyeli Abraz aşiretinden 'PKK'ya harekat yapılsın' çağrısı

Suriyeli Abraz aşiretinden 'PKK'ya harekat yapılsın' çağrısı

Abraz aşireti üyelerinin Türk ve Suriye bayrağı açması

Mazlum Aşiret Alabalık Kabil Terör Örgütü 

-Kalabalıktan detay
-Aşiret reisi ve aşiret üyeleri röportaj

( MALATYA )- Abraz aşiretinden Suriye Milli Ordusu'na harekat çağrısı MALATYA

- Malatya’da yaşayan Suriyeli Abraz aşireti, terör örgütü PKK’nın elinde bulunan Münbiç bölgesinin özgürleştirilmesi için Suriye Milli Ordusu'na çağrıda bulundu. İç savaşın 11 yılı aşkın süredir sürdüğü vatanları Suriye’den Malatya’ya göç eden Abraz aşireti üyeleri, vatanlarına dönmek için çağrıda bulundular. Abraz aşireti, PKK-YPG terör örgütünün elinde bulunan bölgelere harekat başlatılması çağrısında bulundu. “Memleketimize dönmek istiyoruz” Aşiret adına açıklama yapan Abraz Aşireti reisi Muhammed Ahmet El Mişel, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini dile getirerek, “Benim adıma, Abraz aşiretim adına, hem de Malatya’da yaşayan aşiretler adına açıklama yapıyorum. Bütün Suriye’deki kabilelere, Suriye Mili Ordu'suna Münbiç’e kavuşmak için, Münbiç’in özgürleşmesi için onlara çağrıda bulunuyorum. Münbiç’i PKK’nın, YPG’nin yaptığı zulümlerden kurtarmak, biz mazlumları kavuşturmak gerekiyor. Hepimiz haberleri takip ediyoruz, Münbiç çok sıkıntılı bir durumda. Hepimizi Münbiç’e kavuşturmak lazım. Buradaki mazlumları kavuşturmak lazım. Suriye Milli Ordusu'ndan talebimiz, Rakka, Tel Rıfat, Münbiç ve bütün PKK’nın elindeki bölgelere hareket başlatsın. Mazlumların yuvalarına dönmeleri için. Burada yaşayan hem Türkmen kardeşlerimiz var, hem Arap kardeşlerimiz var, hem Kürt kardeşlerimiz var ve çeşit çeşit insanlar var. Bu insanlara PKK zulüm etti. PKK’yı destekleyen Arap devletleri baksınlar bu PKK’nın ne olduğunu, millete ne yaptığını düşünsünler ki desteklerini çeksinler. Birleşmiş Milletler, Amerika, Avrupa devletleri yeter artık PKK’ya destek vermesin, buradaki mazlumlar kahırdan ölüyorlar. Esad aynı şekilde PKK’nın yaptığı gibi bize zulüm etti. Bütün devletleri çağırıyorum, Suriye halkı artık sıkıldı, yeter yanımızda durun geri memleketimize dönmek istiyoruz. Türkiye reisi sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Bütün mazlumların yanında durdukları için” dedi.

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