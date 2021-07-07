- St. Petersburg Başkonsolosu Yorulmaz toprağa verildi

- Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi. Hayatını kaybeden Türkiye’nin St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz için Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Yorulmaz’ın ailesi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey yetkililer katıldı. (OHÖ-BC -
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