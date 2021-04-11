SOLOTÜRK’ün gösteri uçuşu nefesleri kesti



- Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Türk Hava Kuvvetleri gösteri ekibi SOLOTÜRK’ün, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü sebebiyle yaptığı gösteri uçuşuna ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. MSB’nin bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Türk Hava Kuvvetlerine ait SOLOTÜRK gösteri ekibinin, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılı kapsamında düzenlenen etkinliklerde yaptığı gösteri uçuşu nefesleri kesti. Milli Savunma Bakanlığı da SOLOTÜRK’ün gösteri uçuşuna ait görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi görerek çok sayıda etkileşim aldı. MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Hava Kuvvetlerimizin SOLOTÜRK Gösteri Ekibi, Şanlıurfa’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101’inci Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirerek Şanlıurfalı hemşehrilerimizi selamladı” ifadelerine yer verildi.

(ALİ-



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