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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
SOLOTÜRK’ün gösteri uçuşu nefesleri kesti

SOLOTÜRK’ün gösteri uçuşu nefesleri kesti

-SOLOTÜRK’ün gösteri uçuşu

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Düşman İşgali Efes Gösteri Uçuşu İşgal 


- Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Türk Hava Kuvvetleri gösteri ekibi SOLOTÜRK’ün, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü sebebiyle yaptığı gösteri uçuşuna ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. MSB’nin bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Türk Hava Kuvvetlerine ait SOLOTÜRK gösteri ekibinin, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılı kapsamında düzenlenen etkinliklerde yaptığı gösteri uçuşu nefesleri kesti. Milli Savunma Bakanlığı da SOLOTÜRK’ün gösteri uçuşuna ait görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi görerek çok sayıda etkileşim aldı. MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Hava Kuvvetlerimizin SOLOTÜRK Gösteri Ekibi, Şanlıurfa’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101’inci Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirerek Şanlıurfalı hemşehrilerimizi selamladı” ifadelerine yer verildi.
(ALİ-
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