ŞIRNAK - CHP Esnaf Masası, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü
- CHP Esnaf Masası Şırnak ’ta esnafla bir araya geldi - Heyetin İl Başkanlığına gelmesi - Veli Ağbaba'nın konuşması - Partililerin STK ve esnaf ziyaretiCHP Esnaf Masası Şırnak ’ta esnafla bir araya geldi - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: - " Seçilmiş insanın yerine kayyum atanarak, bir kısmını seçilmişler yönetiyor, bir kısmını kayyumlar yönetiyor "ŞIRNAK (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında, milletvekilleri ve parti meclis üyelerinden oluşan CHP Esnaf Masası Heyeti, Şırnak ’ta esnaflarla görüştü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.Beraberindeki heyet üyeleriyle partisinin il başkanlığını ziyaret eden Ağbaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki sorunları tespit etmek ve gündeme taşımak amacıyla bölge illerini ziyaret ettiklerini söyledi.
Van ve Hakkari’de gördükleri tablonun, ülkedeki tablodan çok farklı olmadığını söyleyen Ağababa, Türkiye'nin uzun süreden bu yana hem siyasal bir krizin hem de ekonomik bir buhranın içinde olduğunu ileri sürdü.Bölge ziyaretlerinde hazırladıkları sorun ve sıkıntıları mecliste soru ve araştırma önergesi sunacaklarını dile getiren Ağbaba, bölgenin sorunlarını dile getirmeye devam edeceklerini bildirdi." Günlük 47 liraya geçimini sağlayan 2,5 milyon çalışanın, günlük 33 liraya ayakta durmaya çalışan esnafın, 763 lira maaşla geçimini sağlamaya çalışan 2 milyon 600 bin dul ve yetimin olduğunu ifade eden Ağbaba, "Türkiye'de iflas eden esnaf sayısı 122 bin, kobilerin borcu 853 milyar, çiftçilerin toplam borcu 132 milyar, vatandaşın bankalara olan borcu 844 milyar. Türkiye'de toplam borçlu vatandaş sayısı 34 milyon ve neredeyse nüfusumuzun yarısı borçlu. Ekonomik kriz var ülkede " ifadelerini kullandı." Van, Hakkari ve Şırnak ’ta en temel sorun işsizlik ve yoksulluktur " diyen Ağbaba, devamında şöyle dedi:" Bir evde 4 çocuk var 4’üde çalışmıyor. Eşi çalışmıyor, kimse çalışmıyor. Bu insanlar nasıl geçinecek? Türkiye’nin en büyük sorunu işsizliktir. 5,8 milyon gencimiz işsiz. Her 3 gençten biri işsizlikle karşı karşıya, eskiden ‘ev kadınları’ diye bir deyimimiz vardı, yeni bir deyimimiz daha oluştu, oda ‘ev gençleri’, gençler ne iş arıyor, ne okuyor, evde bekliyor. Evde bekleyerek, anneden babadan yardım alarak yaşamını sürdürmeye çalışıyor "" Seçilmiş insanın yerine kayyum atanarak, bir kısmını seçilmişler yönetiyor, bir kısmını kayyumlar yönetiyor " diyen Ağbaba, devamında şunları kaydetti:" Bu kayyumları da buradan red ettiğimizi söylemek istiyorum. Seçim yapmasınlar o zaman. Sen buradaki insanların iradesini niye yok sayıyorsun. Buradaki insanları en çok söylediği şey, işsizlik, açlık ve ‘Biz Kürdüz ama terörist değiliz’ diyor. Bu insanları bu şekilde suçlayanları da Şırnak ’tan kınadığımızı belirtmek istiyorum. Milli irade diyorlar kayyum atıyorlar. Kayyum atamaya cesaret edemedikleri belediyelerde ise şirketlere yönetim kurulu ataması ellerinden alınıyor. Bizde ihaleler canlı yayınla yapıyorlar. Önümüzdeki seçimde Türkiye’yi millet ittifakı yönetecek."Açıklamanın ardından kentteki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Ağbaba ve beraberindekiler, kent sakinleri ve esnafla bir araya geldi, taleplerini dinledi.CHP heyeti daha sonra Silopi ilçesine giderek burada esnaf ziyareti gerçekleştirdi, vatandaşların taleplerini aldı. Başak Mahallesinde yeni evlenen çiftin düğününe katılan partililer, damada para taktı ve halay çekti.
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