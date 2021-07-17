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Sinop esnafından Bakan Varank'a yakın ilgi
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sinop esnafından Bakan Varank'a yakın ilgi

Sinop esnafından Bakan Varank'a yakın ilgi

Esnaf ziyaretinden görüntüler

Mesleki Eğitim Portre Esnaf Diyalog Irak 

-Kooperatif başkanlığı hediye edilmesi

( SİNOP ) SİNOP

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açılış ve temel atma törenlerinin ardından Sinop Küçük Sanayi Sitesi’nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Esnaflara hayırlı işler dileyen Bakan Varank, faaliyet alanları hakkında onlardan bilgi aldı. Vatandaşlarla diyalog kuran Varank, onların sorunlarını dinledi. Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanlığı ile mesleki eğitim ve çıraklık merkezine de uğrayan Varank burada da esnaflarla buluştu. Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu, Bakan Varank’a 15 Temmuz şehidi olan ağabeyi İlhan Varank’ın ahşaba kazınmış bir portresini hediye etti. Sinop Valiliği’ni de ziyaret eden Mustafa Varank, burada Vali Erol Karaömeroğlu ile makamında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Varank, Delta V atış alanına gitti.
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