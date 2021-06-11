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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
SİNOP - Adalet Bakanı Gül, Sinop'ta ziyaretlerde bulundu

SİNOP - Adalet Bakanı Gül, Sinop'ta ziyaretlerde bulundu

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün esnaf ziyareti - Adalet Bakanı Gül'ün Sinop Valiliğini ziyareti - Adalet Bakanı Gül'ün konuşmasıAdalet Bakanı Gül, Sinop 'ta ziyaretlerde bulunduSİNOP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sinop 'ta ziyaretler gerçekleştirdi.Bakan Gül, Sinop Valiliğinde yaptığı konuşmada, kentin Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet'in önemli şehirlerinden olduğunu belirterek mutlu şehirde mutlu insanlarla bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Sinop 'ta hükümetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlık, ulaşım, eğitim, adalet gibi her alanda yatırımlar yaptığını anlatan Gül, bundan sonra da hangi alanda ihtiyaç varsa yapılmaya devam edeceğini aktardı. Sinop için çok önemli bir meydan projesi hayata geçirildiğini vurgulayan Gül, "Bu konuda somut adımlar atıldı. Bizler de adliyemizin ek hizmet binasına taşındık. Sinop 'un ihtiyacı olan bu meydana bizler de katkıda bulunduk, bizler de elimizden gelen desteği verdik." ifadesini kullandı.Yakın zamanda Sinop 'un meydanına kavuşarak güzelliğine güzellik katacağına işaret eden Gül, şunları kaydetti:" Sinop eski cezaevi, Sinop 'un kültür ve turizmine önemli katkıda bulunacak hale dönüştürülüyor. Cezaevi olmaktan artık çıkartılarak AB ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle burası restore edilmektedir. Bu da Sinop 'a artı bir değer katmış olacaktır. Sinop büyüdükçe, geliştikçe adliye anlamında hizmetlerimiz yetersiz oluyor, adliyemizi de genişletiyoruz. Yeni bir yer tahsisi yaptık. Mevcut adliyenin 15 kat büyüklüğünde. Projesini yapmaya başladık bakanlık olarak. Çok güzel bir proje ile ihtiyacı karşılayacak güzel bir adliyeye kavuşturacağız. Gerze ve Durağan adliyelerinin de projelerini yaptık. Sinop için ne gerekiyorsa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz."Boyabat ilçesinde de adliye sarayını ziyaret eden Gül, daha sonra esnafla bir araya geldi.Ziyarette Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de bulundu.

Adliye Sarayı Bakanlık Hükümet 

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