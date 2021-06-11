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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Sezonun ilk kirazları Bakan Gül’e ikram edildi

Sezonun ilk kirazları Bakan Gül’e ikram edildi

Adliye ziyareti

Kamu Çalışanları Çekim Ayakkabı Boyacısı 

-Esnaf ziyareti

( SİNOP )- Adalet Bakanı Gül‘den Boyabat’ta esnaf ziyareti SİNOP

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sinop ziyaretine Boyabat ilçesinden başladı.
Esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş Bakan Gül’e Boyabat’ta yetişen sezonun ilk kirazlarını ikram etti. Bakan Abdulhamit Gül’ün Boyabat’ta ilk durağı Boyabat Adliye Sarayı oldu. Burada daireleri gezen Bakan Gül, kamu çalışanları ile sohbet etti. Cumhuriyet Başsavcısı'nın makamında Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hakan Başakçı, İl Genel Meclisi Yakup Üçüncüoğlu, Boyabat Belediye Şefik Çakıcı, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun ve Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başsavcı Çetin, Bakan Gül’e hediye takdim etti. Görüşme sonrası adliye önünde toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.
Bakan Gül ve yanındaki protokol daha sonra adliye önünden yürüyerek esnaf ziyaretine başladı.
Esnaflara işlerinde kolaylık dileyen Gül, vatandaşı da selamladı. Esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş Boyabat’ta yetişen sezonun ilk kirazlarını Bakan Gül’e ikram etti. Engelli bir ayakkabı boyacısıyla da karşılaşan Abdulhamit Gül, bir süre sohbet ettikten sonra ayakkabı boyacısına yardımda bulundu. Vatandaşlar Bakan Gül’le fotoğraf çekildiler. Bakan Abdulhamid Gül daha sonra programının devamı için Sinop’a hareket etti.
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