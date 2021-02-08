- Şentop'tan Anayasa açıklaması



- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, “Hükümet sistemi tartışması bizatihi Anayasa tartışmasıdır. Bir tarafta hükümet sistemi tartışması onunda içinde bulunduğu bir Anayasa tartışmasından kaçınmak doğru değildir diye düşünüyorum. Yeni Anayasa konusunda herkesin niyet okumayı bırakarak, bu işin olabilirliğini, gerçekleşebilirliğini denemesi gerekir” dedi.

Şentop, Birinci Meclis’te Gaziantep’e ‘Gazi’ unvanının verilmesine ilişkin programın tamamlanmasının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Şentop, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Enis Berberoğlui hakkındaki mahkumiyet kararının durdurulmasını talep ettiğini hatırlatan gazeteciye, “Herhangi bir değerlendirme yapmak istemem. Süreç ilerliyor. Anayasa Mahkemesi karar verdi. Anayasa Mahkemesi İstanbul Başsacılığı’na sevk etti, İstanbul Başsavcılığı da gerekli yerlere intikal ettirecek. Süreç normal seyrinde ilerliyor. Değerlendirme yapmama gerek yok” ifadelerini kullandı. Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroığlu’nun yeni Anayasa çalışmalarını inandırıcı bulmadığı yönündeki soruya, “Yeni Anayasa fikre herkes de her zaman heyecan uyandırıyor. Yeni Anayasa’nın herkesin yapılması yönünde kararını, kararlılığını görüyorum. Hükümet sistemi tartışmaları yapılıyor. Hükümet sistemi tartışması bizatihi Anayasa tartışmasıdır. Bir tarafta hükümet sistemi tartışması onunda içinde bulunduğu bir Anayasa tartışmasından kaçınmak doğru değildir diye düşünüyorum. Yeni Anayasa konusunda herkesin niyet okumayı bırakarak, bu işin olabilirliğini, gerçekleşilebilirliliğini denemesi gerekir” dedi.

(AUÖ



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