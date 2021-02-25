Şentop, fezlekeler ve Berberoğlu kararını değerlendirdi



- Türkiye büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, “(Anayasa Mahkemesi'nin Berberoğlu kararı) 14. Ağır Ceza Mahkemesi tekrar adım atmalı derken kesin hükmün kaldırılmasıdır. Anayasa Mahkemesi resen kaldıramıyor, O derece içindeki mahkeme yapmalı” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Hocalı katliamına ilişkin fotoğraf ve resim sergisi açılışından sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Şentop, fezlekelerle ilgili dokunulmazlık kalkıp kalkmayacağına ilişkin soruya, “Meclis Başkanlığı’nın görevi fezlekeleri teknik olarak inceleyip, komisyona göndermektir. Karma Komisyon gereğini yapacak. Geçmiş dönemlere baktığımızda her ihtimal var, dönem sonuna bırakılması, hepsinin kalkması, yakın zamanda HDP milletvekilinin kalktı. İç tüzük bütün ihtimallere izin veriyor. Kararı karma komisyon verir. Karma komisyon dosya içeriklerine bakarak karar verecek, işlenen suçların mahiyeti bakımından infial uyandıran suçlarda kararlar verildi” ifadelerini kullandı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin terör Meclis’ten uzaklaştırılması ve "HDP kapatılsın" sözlerine ilişkin olarak değerlendirme yapan Şentop, “Anayasa Komisyonu Başkanıydım, Karma Komisyon Başkanı göreve geldiğimde önceki döneme dair dosyalarda bilgi sahibiyim. Dosyalar sayıca azdı, alelade suçlardı ama şimdi dosta sayıca fazla. Nicelik içerik bağlamında farklılık var. Milletvekili seçilmeye engel durumlar belirlendi. Kesin hüküm gerek, eski dosyalarda yargılama aşamasındaki kişiler aday gösterilmemiş, bu durum değişmiş, yargılamalar devam ederken milletvekili seçilince dosya fezleke geliyor. Bu kadar dosya üzücü” şeklinde konuştu.

Şentop, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergeroğlu ve eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu kararının gelmediğini sözlerine ekledi. Yunanistan’daki Osmanlı mezarlığının tahrip edilmesine yönelik olarak ise Şentop, “19. Yüzyıl başlarından beri Yunanistan’da Türk Müslüman nüfus var. Batı Trakya batı kısmı mübadeleye maruz kaldı, güneyde ise yaşamış Müslüman var. Katliamın izlerinin silindiği biliniyor, Yunanistan İzmir’de hareket yaparken nüfus dengesini değiştirmek, bunu gerçekleştirmiş görünüyor, silinemeyen izler var demek ki. Müslüman mezarlığı benzer keşifler yapılması mümkün olabilir. Bunun muhafaza edilmesi lazım” diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi’ne yazdığı yazıya yönelik olarak ise Şentop şunları kaydetti: “Bu Anayasa 82’de yapıldı. Kesin hüküm nihai olarak yargılamayı sonuçlandıran hükümdü, o esas alınmış bireysel başvuru olağan yargılamadır. 14. Ağır Ceza Mahkemesi tekrar adım atmalı derken kesin hükmün kaldırılmasıdır. Anayasa Mahkemesi resen kaldıramıyor, O derece içindeki mahkeme yapmalı. Kesin hüküm gelince milletvekilliği düşer diyor. Bireysel başvuru için hukuki düzenleme yapmak gerekir. Biz uymak zorundayız. Yazı dikkatsiz siyasetçi ‘neden bu kadar zaman’ dedi.

15 gün oldu gönderildi, yeni değil. Ben zaten ifade ettim. Sebebi Anayasa Mahkemesi’nin Berberoğlu kararı ile TBMM’ye ilişkin ifade geçirmiş sürece sahip çıkması. Meclisi töhmet altında bırakan, Meclisin yapması gereken varmış da yapmamış gibi, bunun ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Yoksa Meclisin geçmesi yanlış. Düzeltilmeli. İlginç olan Anayasa mahkemesi iki karar verdi. İkisi de aynı, amacı ihlalin düzeltilmesi ilk kararda TBMM geçmezken ikinci kararda değişiklik merak ediyoruz. İzah edilmeli. TBMM şunu yapmalı demeli yoksa düzeltilmesini istiyoruz. TBMM itibarini korumaya yönelik. Buna bütün arkadaşlar sahip çıkmalı. Çıkmıyorsa Meclis itibarı kendi işlerine göre geliyor. Kurumlar arasındaki ilişkiler Anayasa ile düzenlenmiş. TBMM bu anlamda Anayasa Mahkemesi somut bir şey yapması kanaatindeyse açıkça yazmalı yoksa TBMM töhmet altında bırakmamalı.”



loading...