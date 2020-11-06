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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Selçuk: 'Kısa çalışma ödeneğinin pandemi döneminde kapsamını genişlettik' - TBMM

Selçuk: 'Kısa çalışma ödeneğinin pandemi döneminde kapsamını genişlettik' - TBMM

Selçuk: "Kısa çalışma ödeneğinin pandemi döneminde kapsamını genişlettik" - TBMM - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması2021 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı TBMM (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.Görüşmelerde, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumu bütçeleri de ele alınacak.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Misyon Bütçe Görüşmeleri 

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