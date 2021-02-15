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( SİVAS ) -Şehit yakınları HDP’nin kapatılmasını istedi- Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Dernek Başkanı Mustafa Hızal, teröristlerin sözcülüğünü yapan terörist vekillerin vekilliklerinin düşürülmesi ve HDP’nin kapatılmasını istedi SİVAS



- Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Dernek Başkanı Mustafa Hızal, teröristlerin sözcülüğünü yapan terörist vekillerin vekilliklerinin düşürülmesi ve HDP’nin kapatılmasını istedi. Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Dernek Başkanı Mustafa Hızal, dernek binasında basın açıklaması düzenledi.

Mustafa Hızal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kuzey Irak’ın Gara bölgesin de, terör örgütlerinin geçmiş yıllarda alıkoydukları 13 asker ve polisin haince şehit edildiğini ifade ederek, “ Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyor. Ailelerine sabır diliyorum. Terörü binlerce kez kınıyorum. Bu milletin bağrından çıkan Mehmetçiklerimiz ve polislerimiz şehit olduktan sonra bu aziz millete döneceksiniz ve başsağlığı vereceksin, yaralılarımıza acil şifalar dileyeceksin sonrasında, timsah gözyaşları dökerek, bu kansız, alçak ve vatan hainleri ile el ele, kol kola, sarmaş dolaş olacaksın. Bunun adına da sizler siyaset ve demokrasi diyebilirsiniz, ama bizler işbirlikçi vatan haini diyoruz” dedi.

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” Hızal, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek, “ Meclis de gurubu bulunan siyasi partiler akıllarını başlarına alıp, milletin vermiş oldukları oylarla devleti ve milleti ateşe atmanın bedelini hem Allah sorar, hem de bu millet soracaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir an önce meclis de yasal düzenlemeler yapılarak, teröristlerin sözcülüğünü yapan terörist vekillerin vekilliklerinin düşürülmesi, terör uzantısı partinin kapatılması, teröre destek veren seviciliğini yapan her türlü sivil toplum kuruluşunun kapatılması için yüce meclis, egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir. Şanını yerine getirmek için anayasal çalışmalar yapılmasıdır” şeklinde konuştu.

(OE-GF-



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