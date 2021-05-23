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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Sarıgül: “Yurttaşlarımızın gösterdiği ilgiye layık olmaya çalışacağız”

Sarıgül: “Yurttaşlarımızın gösterdiği ilgiye layık olmaya çalışacağız”

Binaya girişinden görüntü

Genel Seçimler Siyasi Parti Etnik Köken Basın Mensupları Ak Parti Binası 

-Fotoğraf çekilmesinden görüntü
-Mustafa Sarıgül konuşma

( UŞAK ) UŞAK

- Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Uşak'ta parti binasında açıklamalarda bulundu. Sarıgül teşkilatların kurulduğunu belirterek yaz aylarının ortalarında seçim kulvarında gireceklerini açıkladı.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Uşak parti binasında açıklamalarda bulundu. Sarıgül'e Uşak İl Başkanı Selim Coşkunoğlu ve diğer parti yetkilileri eşlik etti. Sarıgül, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, Türkiye Değişim Partisi'nin, sağ eliyle sol elini birleştiren, merhamet diyen, vicdan diyen, adalet diyen, Atatürk milliyetçiliği diyen, inançlığa saygılı, laikliği savunan, esnaf ve sanayicilerin her zaman önünü açan Türkiye Cumhuriyeti'nin en demokratik kitle partisi olduğunu belirtti.
Sarıgül, Türkiye değişim Partisi'nin teşkilatlarını da yavaş yavaş kurduğunu belirterek önümüzdeki günlerde kongre sürecinin başlayacağını ve yaz aylarının ortalarına doğru Ankara'da kurultay düzenleyerek kulvara gireceklerini belirtti.
“İnşallah yurttaşlarımızın göstermiş olduğu bu ilgiye laik olmaya çalışacağız” Başkan Sarıgül, kendilerinden daha önce kurulan partilerin önüne geçtiklerini belirterek, “Son yapılan kamuoyu yoklamaları bize şunu gösterdi ki bizden önce kurulan bir çok siyasi partinin önündeyiz. Bunun için teşkilatlarıma çok teşekkür ediyorum. Bize ilgi gösteren ve hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün yurttaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah yurttaşlarımızın göstermiş olduğu bu ilgiye laik olmaya çalışacağız. Uşak’ta değişimin ayak seslerini görüyorum. Ama beni Uşak’taki teşkilat başkanım ve bütün arkadaşlarımdan ricam kapımızdan içeri giren yurttaşlarımıza dün hangi partiye oy verdin? Nerelisin? Hangi etnik kökenlisin? Bu soruları asla ve asla sormayız. İnşallah yapılacak olan ilk genel seçimlerde yurttaşlarımın gezdiğim yerlerde gözlerindeki değişim heyecanını görüyorum. Ülkemizi Allah’ım izin verirse uzun yıllar yöneteceğiz. Ülkemizi yönetirken de sadece bize oy verenlerin partisi olmayacağız. Bize oy vermeyenlerinde haklarını sonuna kadar koruyacağız” dedi.

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