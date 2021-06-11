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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ŞANLIURFA - CHP Kadın Kollarının 'YaşamHak' otobüsü Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA - CHP Kadın Kollarının 'YaşamHak' otobüsü Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA - CHP Kadın Kollarının "YaşamHak" otobüsü Şanlıurfa 'da - CHP heyetinin otobüsle parti binasına gelmesi - Toplantıya katılan partililer - Toplantıyı takip eden basın mensupları - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın açıklamasıCHP Kadın Kollarının "YaşamHak" otobüsü Şanlıurfa 'da - Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka: - "Her bir kadının hayatına dokunduk ve dokunmaya da devam ediyoruz"ŞANLIURFA (AA) - CHP Kadın Kollarınca, kadına yönelik şiddetle mücadele için hayata geçirilen proje kapsamında oluşturulan "YaşamHak" otobüsü, Şanlıurfa 'ya geldi.Otobüsle kente gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile beraberindekiler, CHP Şanlıurfa İl Başkanlığını ziyaret etti.Nazlıaka, burada gazetecilere, "YaşamHak" otobüsüyle yollarda olduklarını ve Şanlıurfa 'da bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele için "YaşamHak" projesini harekete geçirdiklerini ifade eden Nazlıaka, bu kapsamdaki çalışmaları anlattı.Nazlıaka, ziyaretlerle "Türkiye'nin şiddet haritasını çıkardıklarını" ve bu şiddeti sonlandıracak çözümler ortaya koyacaklarını dile getirerek, "450 kadar kadının bugün hayatta kalmasına vesile olduk. Çünkü bunlar şiddet gören ve her gün ölümle burun buruna yaşayan kadınlardı." dedi.
Kadınların her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Nazlıaka, "Kimini sığınma evine yerleştirdik, kimine iş bulduk ve başka şehre taşınarak kendisine bir düzen kurmasını sağladık. Her bir kadının hayatına dokunduk ve dokunmaya da devam ediyoruz. Şanlıurfa özelinde de Türkiye genelinde de daha detaylı olarak bu rakamları açıklayacağız." diye konuştu.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Sığınma Sığınma Evi Harekete Geç Basın Mensupları 

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