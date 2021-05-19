SAMSUN - Muharrem İnce, vatandaşları selamladı

- Muharrem İnce'nin vatandaşları selamlaması - Muharrem İnce'nin vatandaşlar ile selfie çektirmesiMuharrem İnce, Samsun 'da vatandaşları selamladıSAMSUN (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Samsun 'da vatandaşları selamladı.19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kentte gelen İnce, Çiftlik caddesi ve Atakum sahilinde otobüs ile vatandaşları selamlayarak bazı vatandaşlar ile fotoğraf çekindi.İnce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun 'a çıkışının 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Bandırma Gemi Müzesi'ni de ziyaret etti.
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