SAMSUN - Muharrem İnce: '19 Mayıs tarihi bir başlangıçtır'
SAMSUN - Muharrem İnce: "19 Mayıs tarihi bir başlangıçtır" - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin açıklamaları - Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'nin vatandaşları selamlamasıSAMSUN - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Samsun 'da vatandaşları selamladıSAMSUN (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Samsun 'da parti otobüsünden vatandaşları selamladı.İnce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle geldiği kentte, Çiftlik Caddesi ve Atakum sahilinde otobüsten vatandaşları selamladı, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.İnce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun 'a çıkışının 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Bandırma Gemi Müzesi'ni de ziyaret etti.
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