SAMSUN - Kılıçdaroğlu: 'Sorunlar değişmiyor, sorunlar ortak'
SAMSUN - Kılıçdaroğlu: "Sorunlar değişmiyor, sorunlar ortak" - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıSAMSUN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun ’da Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması programında konuştu. (1)
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