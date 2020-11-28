SAMSUN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Bugün, Samsun'un tarihi bir günüdür'
SAMSUN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bugün, Samsun 'un tarihi bir günüdür" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un havaalanında karşılanması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un AK Parti Samsun İl Başkanlığını ziyareti - Bakan Kurum'un Samsun Saathane Meydanı'ndaki çalışmaları incelemesi - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyareti - Bakan Kurum'un konuşması - Hediye takdimi ve Kentsel Dönüşüm projelerine ilişkin sunum yapılmasıSAMSUN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Samsun İl Başkanlığını ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Kurum, Samsun Saathane Meydanı'ndaki çalışmaları inceledi.(2)
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