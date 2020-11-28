SAMSUN - Bakan Kurum, millet bahçesini gezdi

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Samsun Millet Bahçesine gelmesi - Millet Bvhçesinde Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile bisiklete binmesi - Bakan Kurum'un Millet bahçesi bisiklet yolu gezisi - Bakan Kurum'un çocukları sevmesi ve bindiği bisikleti çocuğa hediye etmesi - Oyuncak dağıtımıÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Samsun 'da millet bahçesini gezdiSAMSUN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Samsun 'un Canik ilçesindeki Samsun Millet Bahçesi'nde bisiklet sürdü.
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