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28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
SAMSUN - Bakan Kurum, millet bahçesini gezdi

SAMSUN - Bakan Kurum, millet bahçesini gezdi

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Samsun Millet Bahçesine gelmesi - Millet Bvhçesinde Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile bisiklete binmesi - Bakan Kurum'un Millet bahçesi bisiklet yolu gezisi - Bakan Kurum'un çocukları sevmesi ve bindiği bisikleti çocuğa hediye etmesi - Oyuncak dağıtımıÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Samsun 'da millet bahçesini gezdiSAMSUN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Samsun 'un Canik ilçesindeki Samsun Millet Bahçesi'nde bisiklet sürdü.

Bisiklet Yolu Bisiklet 

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