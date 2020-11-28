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28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
SAMSUN - Bakan Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulundu

SAMSUN - Bakan Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulundu

- - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un parti binasına gelmesi - Parti binasından çıkışı ve Saathane Meydanı'na yürüyerek geçmesi - Vatandaşlarla selamlaşması - Saathane Meydanı'nda incelemelerde bulunmasıÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Samsun 'daÇeşitli temel atma ve incelemelerde bulunmak için Samsun 'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.Bakan Kurum daha sonra parti başkanlığından Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon ve onarım çalışmaları devam eden Samsun Saathane Meydanı'nda incelemelerde bulundu.

Restorasyon 

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