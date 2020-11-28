SAMSUN - Bakan Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulundu
- - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un parti binasına gelmesi - Parti binasından çıkışı ve Saathane Meydanı'na yürüyerek geçmesi - Vatandaşlarla selamlaşması - Saathane Meydanı'nda incelemelerde bulunmasıÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Samsun 'daÇeşitli temel atma ve incelemelerde bulunmak için Samsun 'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.Bakan Kurum daha sonra parti başkanlığından Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon ve onarım çalışmaları devam eden Samsun Saathane Meydanı'nda incelemelerde bulundu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım