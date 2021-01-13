Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı oldu

--Bakan Koca'dan açıklama



( ANKARA )- İlk koronavirüs aşısını yaptıran Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama:” Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum” ANKARA



- Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk aşıyı Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı. Aşıdan sonra açıklama yapan Koca, "Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte Ankara Şehir Hastanesi' koronavirüs aşısı oldu.Koronavirüs aşısı olduktan sonra açıklama yapan Koca, " Ben öncelikle bu aşılama çalışmasının, programının milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Daha öncede tünelin ucunda ışık gördük demiştim. Bugün aşının dünyada başlamasıyla birlikte bu ışığı görmüştük daha önce. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Herkesin de mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bu hastalıktan korunmanın en büyük yollarından biri aşı. Aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.(MKM-



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